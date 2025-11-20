В Ростовской области повысили транспортный налог

Фото: Дондей.

В Ростовской области впервые с 2008 года повысили транспортный налог. Решение в окончательной редакции приняли 20 ноября на 25-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области.Корректировка ставок транспортного налога давно и настойчиво предлагалась муниципалитетами, городскими, районными, поселенческими властями. Как рассказал спикер донского парламента Александр Скрябин, ставки транспортного налога фактически не менялись с 2008 года.За это время, как мы с вами понимаем, экономическая ситуация сильно изменилась. Изменился средний уровень заработных плат, минимальный уровень оплаты труда и в целом ситуация на рынке труда. При этом фактические затраты на ремонт, содержание, реконструкцию автомобильных дорог за 17 лет увеличились по различным видам от 4 до 12 раз. Ну, а стоимость строительных материалов почти утроилась. Этот процесс, к сожалению, продолжается и дальше, - рассказал Александр Валентинович.Неизменность на протяжении столь длительного периода ставки транспортного налога привела к тому, что средства, предназначенные даже для текущего содержания автомобильных дорог, их в принципе в абсолютном большинстве муниципалитетов не хватает даже на элементарные вещи: уборку и содержание в зимний период. При этом транспортный налог является основным, а во многих территориях единственным источником формирования дорожных фондов. В то же время на сегодняшний день ставки транспортного налога, которые установлены в Ростовской области, существенно ниже, чем во многих субъектах Федерации ЮФО или сопоставимых с Ростовской областью по численности населения и по экономическому потенциалу.В связи с этим стал вопрос о поэтапном мягком повышении ставки транспортного налога - с 1 января 2026 года и с 1 января 2027 года. При этом первые платежные поручения в отношении физических лиц придут им только в конце 2027 года. Ставки увеличатся по 18 позициям из 22 возможных к увеличению. Повышение не затронет катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства до 100 л. с. включительно, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, а также автобусы.Председатель ЗС РО отдельно подчеркнул, что в регионе сохраняются все ранее установленные льготы по транспортному налогу, включая льготы для участников СВО и членов их семей. Начиная со следующего года, будет применяться единый подход к льготам для инвалидов всех групп, инвалидов детства. Все они будут освобождаться от уплаты транспортного налога.