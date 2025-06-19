Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

ФК «Ростов» и «Динамо» приостановили переговоры по трансферу Ильи Вахании

ФК «Ростов» и «Динамо» приостановили переговоры по трансферу Ильи Вахании

Переговоры между футбольными клубами «Ростов» и «Динамо» о возможном переходе Ильи Вахании временно прекращены. По информации «РБ Спорт», существует большая вероятность, что защитник останется в составе «Ростова» на предстоящий сезон.

Ранее портал DonDay сообщал об интересе «Динамо» к данному игроку. Однако стало известно, что переговоры пока приостановили.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне защитник «Ростова» принял участие в 41 игре во всех соревнованиях, отметившись 4 результативными передачами. «Ростов» завершил чемпионат на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.