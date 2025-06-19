ФК «Ростов» и «Динамо» приостановили переговоры по трансферу Ильи Вахании

Фото: ФК Ростов

Переговоры между футбольными клубами «Ростов» и «Динамо» о возможном переходе Ильи Вахании временно прекращены. По информации «РБ Спорт», существует большая вероятность, что защитник останется в составе «Ростова» на предстоящий сезон.Ранее портал DonDay сообщал об интересе «Динамо» к данному игроку. Однако стало известно, что переговоры пока приостановили.Стоит отметить, что в минувшем сезоне защитник «Ростова» принял участие в 41 игре во всех соревнованиях, отметившись 4 результативными передачами. «Ростов» завершил чемпионат на восьмой строчке турнирной таблицы РПЛ.