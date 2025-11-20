В парке «Лога» в Ростовской области родились два малыша красноруких тамаринов

Фото: Парк «Лога».

В Ростовской области в парке «Лога» в конце октября произошло радостное событие — в паре красноруких тамаринов появились двое детенышей. Мама по имени Сью заботливо носит новорожденных на своей спинке, а отец, Энджи, всегда рядом, поддерживает и охраняет семью.Маленькие игрунки пока очень малы. Они постоянно держатся за родителей, цепляясь за шерсть лапками и исследуя мир, катаясь на спине мамы. Для парка и его гостей появление таких редких животных — настоящая радость и исключительная редкость.Администрация парка «Лога» настоятельно рекомендует посетителям вести себя тихо и аккуратно возле вольера тамаринов. Спокойствие и отсутствие резких движений помогают малышам чувствовать себя защищёнными в новой обстановке.