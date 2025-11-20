Донские грибники рассказали, как мариновать синеножки

фото: дондей

Грибники Ростовской области поделились простым рецептом маринованных синеножек. Об этом они рассказали в соцсетях.Осень 2025 года принесла в регион щедрый урожай, и любители тихой охоты набрали ведра синеножек. Сейчас самое время заняться заготовками.Для трёх килограммов грибов понадобятся: соль, вода, сахар, лавровый лист, перец горошком, два зубчика чеснока и 100 мл подсолнечного масла.Синеножки нужно промыть, при необходимости нарезать и выложить в кастрюлю. Залить восемью литрами воды и поставить вариться. После закипания добавить две столовые ложки соли и варить 20 минут.Рассол готовится отдельно: на литр воды — две ложки соли, одна сахара, две ложки уксуса, лавровый лист и чайная ложка перца горошком. В готовый рассол отправить грибы и проварить их около 10 минут после закипания.Готовую закуску разложить по банкам и оставить на пару суток.Готово!