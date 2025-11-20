Донские спасатели оказали помощь заблудившемуся грибнику в Шолоховском лесу
В Ростовской области спасатели оказали помощь заблудившемуся грибнику в Шолоховском лесу. Инцидент произошел 20 ноября.
Мужчина отправился за грибами и через три часа поисков не смог найти дорогу домой. К счастью, у него был при себе телефон, и он связался со спасателями.
Вешенское подразделение областной службы спасения на воде потратило около часа на поиски потерявшегося местного жителя.
Медицинская помощь ему не потребовалась.