Донские спасатели оказали помощь заблудившемуся грибнику в Шолоховском лесу

Фото: ДПЧС

В Ростовской области спасатели оказали помощь заблудившемуся грибнику в Шолоховском лесу. Инцидент произошел 20 ноября.Мужчина отправился за грибами и через три часа поисков не смог найти дорогу домой. К счастью, у него был при себе телефон, и он связался со спасателями.Вешенское подразделение областной службы спасения на воде потратило около часа на поиски потерявшегося местного жителя.Медицинская помощь ему не потребовалась.