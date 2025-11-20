Новости
Донские спасатели оказали помощь заблудившемуся грибнику в Шолоховском лесу

В Ростовской области спасатели оказали помощь заблудившемуся грибнику в Шолоховском лесу. Инцидент произошел 20 ноября.

Мужчина отправился за грибами и через три часа поисков не смог найти дорогу домой. К счастью, у него был при себе телефон, и он связался со спасателями.

Вешенское подразделение областной службы спасения на воде потратило около часа на поиски потерявшегося местного жителя.
Медицинская помощь ему не потребовалась.
Фото: ДПЧС
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.