В Ростовской области годовалый ребенок пострадал в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе Котельниково - Песчанокопское в ДТП пострадал годовалый ребенок. Авария случилась 20 ноября около 18:00 в Песчанокопском районе.Предварительно, 32-летний водитель «Шевроле Авео» двигался на 220-м километре трассы. Он выехал на «встречку» и врезался в «Киа Рио», за рулем которого сидел 30-летний мужчина. Машины на ходу столкнулись.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал годовалый пассажир «Шевроле».