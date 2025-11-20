Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области годовалый ребенок пострадал в аварии

В Ростовской области годовалый ребенок пострадал в аварии
На трассе Котельниково - Песчанокопское в ДТП пострадал годовалый ребенок. Авария случилась 20 ноября около 18:00 в Песчанокопском районе.

Предварительно, 32-летний водитель «Шевроле Авео» двигался на 220-м километре трассы. Он выехал на «встречку» и врезался в «Киа Рио», за рулем которого сидел 30-летний мужчина. Машины на ходу столкнулись.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии пострадал годовалый пассажир «Шевроле».
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.