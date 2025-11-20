В Ростовской области 2,5 года условно дали замначальнику Ространснадзора по ЮФО
В Ростовской области суд вынес вердикт в отношении заместителя главы Южного управления Ространснадзора, назначив ему условный срок в виде двух с половиной лет лишения свободы. Как сообщает DonDay со ссылкой на собственные источники, осужденным является Евгений Брагин, которого признали виновным в совершении должностного подлога.
Материалы дела поступили на рассмотрение в Ленинский районный суд города Ростова-на-Дону в мае 2025 года. По данным УФСБ по Ростовской области, замглавы Ространснадзора по Южному федеральному округу организовал нелегальную систему оказания помощи в успешной сдаче экзаменов.
За определенную плату экзаменационная комиссия фиктивно выставляла положительные отметки и выдавала требуемые свидетельства для транспортировки опасных грузов, без фактической проверки уровня знаний.
В течение сентября адвокаты осужденного дважды предпринимали попытки оспорить решение суда посредством апелляций, но обе жалобы были отклонены судебными инстанциями. Обвиняемый был признан виновным в вменяемом ему преступлении и приговорен к условному лишению свободы на два с половиной года.
Помимо условного срока, Ленинский районный суд лишил бывшего заместителя начальника права занимать должности, связанные с реализацией государственного контроля, на аналогичный период. Данный приговор вступил в силу 8 ноября 2025 года.