Фото: ФК Ростов

После встречи "Ростова" с "Сочи" КДК вынес решение о штрафе донскому клубу. Данное решение было принято на заседании, состоявшемся 13 ноября.Основанием для штрафа послужило несоблюдение регламента соревнований. Согласно заявлению КДК РФС, донской клуб обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.Несмотря на зафиксированные отступления от правил, команда "желто-синих" продемонстрировала высокий уровень игры. Матч, прошедший 8 ноября в рамках РПЛ на выезде, завершился победой ростовчан, заработавших три очка. Этот успех позволил им подняться в турнирной таблице с 11-й на 9-ю позицию.