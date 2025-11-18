Ростовчанка Полина Диброва пропала из соцсетей после секс-скандала с супругом

Фото: Соцсети.

Полина Диброва пропала из соцсетей после секс-скандала с бывшим мужем. Модель перестала публиковать посты с 12 ноября.Напомним, ранее бывший супруг Дмитрий Дибров оказался в эпицентре скандала. Фанаты заметили его с молодой девушкой под руку и расстегнутой ширинкой. Видеозапись просочилась в интернет и телеведущий получил массу хейта.Несмотря на то, что Полина и Дмитрий Дибровы решили закончить отношения «мирно», модель защищать экс-супруга не стала. Вместо этого она решила пропасть.Многодетная мама отправилась в путешествие в Индию и устроила «цифровой детокс».