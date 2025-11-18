Ростовский астроном рассказал, когда можно увидеть метеорный поток Леониды

-Луна будет освещена всего на 7% и не помешает наблюдению. Правда другим ограничивающим фактором является погода - по прогнозам синоптиков ближайшие дни в Ростовской области ожидается существенная облачность, - подчеркнул Николай Демин.

Фото: Нейросеть

В Ростовской области прогнозируется метеорный поток Леониды. Заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького Николай Демин рассказал, где и когда можно наблюдать падающие звезды.В ночь с 18 по 19 ноября будет пик его активности. Для наблюдения метеоров лучше всего подойдут утренние, предрассветные часы. Ожидаемая активность потока в этом году 10–15 падающих метеоров в час. Для лучшего видения стоит выехать за город.Наблюдать метеорные лучше без оптических приборов, так как телескопы или бинокли, сильно ограничивают поле зрения.Раз в 33 года Леониды дают мощные метеорные дожди, во время которых в час можно наблюдать несколько тысяч «падающих звезд». К сожалению, в 2025 году ничего подобного не произойдет - следующий такой пик ожидается лишь в 2032 году.Звездопад Леониды получил свое название от созвездия Льва, где находится его радиант — точка на небе, из которой визуально вылетают метеоры во время метеорного потока.