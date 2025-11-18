Фото: соцсети

Батайчанка, раненная собственным братом, третьи сутки остаётся в реанимации. Об этом 18 ноября сообщил источник «Батайское время» в правоохранительных органах.Женщина до сих пор находится под наблюдением врачей. По словам источника, брат нанёс ей несколько ножевых ударов. Пострадавшую срочно доставили в ЦГБ Батайска.Трагедия произошла вечером 16 ноября. Мужчина был дома со своей сожительницей. Позже пришла его сестра, и все трое начали выпивать. Между ними вспыхнула ссора. В разгар конфликта пьяный батайчанин схватил нож, ударил сожительницу в спину, а затем набросился на сестру. Женщина, с которой он жил, умерла на месте.Нападавшего задержали. Сейчас он находится под стражей по делу о покушении на убийство двух человек. Ему может грозить до 20 лет колонии.— Ход расследования взят на контроль прокурором города, — сообщил помощник прокурора Руслан Хайбулаев.