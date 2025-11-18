В Ростовской области двое парней жестоко избили пару пенсионеров

Фото: Нейросеть

Два молодых человека в Таганроге избили пожилую пару. Согласно данным, полученным от регионального МВД, эти лица ранее уже имели дело с административным законодательством.Происшествие случилось в ночь на 15 ноября. По словам свидетелей, перед нападением на пенсионеров, хулиганы повредили забор вокруг их дома. Возникший спор перерос в рукоприкладство, когда хозяева попытались узнать причины случившегося.На шум появились соседи, которые попытались уладить конфликт, но тоже подверглись агрессии. Инцидент закончился травмами для семейной пары 63 лет и соседней молодой пары 25 и 26 лет.Зачинщиками оказались местные жители 22 и 25 лет. Одного из них задержали, и ему выписали протокол об административном нарушении по статье "Незначительное хулиганство". Второму правонарушителю удалось убежать, но его личность известна, и сейчас ведутся работы по его поимке.Стоит заметить, что за незначительное хулиганство предусматривается штраф, сумма которого может колебаться от одной тысячи рублей (в обычных случаях) до 300 тысяч рублей (при осложняющих факторах или повторных нарушениях), а также административный арест сроком до 15 дней.