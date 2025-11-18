Фото: соцсети

В Ростовской области ведутся поиски пропавшей 61-летней женщины. Ее племянница Юлия поделилась подробностями исчезновения Ольги Михайловой.Ольга живет в Семикаракорске. 20 октября, в свой день рождения, она отправилась в гости к подругам. Уже месяц о ее местонахождении нет информации.-Мы обратились в полицию и разместили объявления в социальных сетях, но пока безрезультатно.Рост пенсионерки составляет 165 сантиметров, у нее нормальное телосложение, и она не имеет заболеваний.Если вы видели кого-то, похожего на человека на фотографии, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: 8-900-134-05-12.