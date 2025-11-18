- В результате ДТП пострадали 46-летний водитель мопеда «Форестер» и его 14-летний пассажир, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

На автодороге Ростовской области подросток пострадал в ДТП с мопедом. Происшествие случилось 18 ноября на трассе «Котельниково-Песчанокопское».По предварительной информации, 69-летний водитель «Нивы» проезжал Зимовниковский район. Примерно в 15:30 он стал выезжать со второстепенной дороги на главную. Автовладелец не уступил проезд, движущемуся по главной дороге мопеду. Двухколесное транспортное средство на скорости врезалось в отечественную машину. При столкновении мопед отлетел на автомобиль «Ниссан Кошкай».