На автодороге Ростовской области подросток пострадал в ДТП с мопедом
На автодороге Ростовской области подросток пострадал в ДТП с мопедом. Происшествие случилось 18 ноября на трассе «Котельниково-Песчанокопское».

По предварительной информации, 69-летний водитель «Нивы» проезжал Зимовниковский район. Примерно в 15:30 он стал выезжать со второстепенной дороги на главную. Автовладелец не уступил проезд, движущемуся по главной дороге мопеду. Двухколесное транспортное средство на скорости врезалось в отечественную машину. При столкновении мопед отлетел на автомобиль «Ниссан Кошкай».

- В результате ДТП пострадали 46-летний водитель мопеда «Форестер» и его 14-летний пассажир, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
