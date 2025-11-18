О вредоносной злаковой тле предупредили донских аграриев

Фото: Соцсети

Россельхознадзор по области проинформировал об обнаружении очагов поражения агрокультур. В Зерноградском районе в ходе инспекции в ноябре на засеянных полях озимого ячменя было зафиксировано присутствие злаковой тли. Данный вредитель, извлекая сок из листвы ячменя и пшеницы, причиняет ущерб растениям и является переносчиком вирусных болезней.В областях, где распространился вредитель, наблюдается потеря цвета, пожелтение листвы и общее увядание растений. Активность тли приводит к ухудшению характеристик зерна и повышает риск развития пустоколосицы.Трудность борьбы заключается в способности тли откладывать яйца и пережидать зимний период как на культивируемых растениях, так и на сорной траве. Самыми эффективными способами контроля считаются удаление сорняков и обработка посевов инсектицидами (специальными химическими препаратами).Существенное сокращение популяции злаковой тли на посевах наблюдается при применении превентивных методов контроля, таких как стерневая обработка почвы и осенняя вспашка земли после сбора зерновых. Наряду с этим, для яровых культур благоприятен более ранний посев, а для озимых – смещение сроков посева на более поздний период.