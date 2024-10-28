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После игры с «Пари НН» ФК «Ростов» оштрафовали на 40 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте КДК РФС.Футбольная команда из Ростова переживает сложные времена. Пять последних октябрьских матчей не принесли удачи команде Карпина: они либо завершались вничью, либо уступали победу соперникам. К тому же после встречи с «Пари НН» клуб был оштрафован. "Ростов" обязан выплатить 40 тысяч рублей за нарушение регламента соревнований.Напомним, что встреча состоялась в Нижнем Новгороде 19 октября и закончилась со счетом 1:1. В первом тайме голов не забили. Хозяева поля открыли счет во втором тайме, однако на второй добавочной минуте донской клуб сравнял счет: защитник Максим Осипенко поразил ворота соперника.По итогу 12-го тура Российской Премьер-Лиги «желто-синие» заняли восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.