Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В донском регионе объявили желтый уровень опасности из-за плохой погоды

В донском регионе объявили желтый уровень опасности из-за плохой погоды
В донском регионе объявили желтый уровень опасности из-за плохой погоды. Жителей проинформировали в Гидрометцентре.

Желтый уровень погодной опасности прогнозирует неблагоприятные явления. По данным специалистов, непогода ожидается в течение 19 ноября. В некоторых районах Ростовской области предвидится густой туман и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Вдобавок по северной половине и в центральных районах пройдут ливни.

Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и деревья. Не стоит и оставлять детей без присмотра. Водителям же необходимо соблюдать скоростной режим и не делать резких маневров. Вдобавок следует следить за расстоянием до впереди движущейся машины и резко не тормозить. 
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.