Фото: Дондей

В донском регионе объявили желтый уровень опасности из-за плохой погоды. Жителей проинформировали в Гидрометцентре.Желтый уровень погодной опасности прогнозирует неблагоприятные явления. По данным специалистов, непогода ожидается в течение 19 ноября. В некоторых районах Ростовской области предвидится густой туман и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Вдобавок по северной половине и в центральных районах пройдут ливни.Пешеходам рекомендуется обходить шаткие конструкции и деревья. Не стоит и оставлять детей без присмотра. Водителям же необходимо соблюдать скоростной режим и не делать резких маневров. Вдобавок следует следить за расстоянием до впереди движущейся машины и резко не тормозить.