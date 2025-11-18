В Ростове приступили к ликвидации крупного провала около парка Революции

Фото: Дондей.

В парке Революции в Ростове начали работы по ликвидации провалов. Происшествие случилось еще вечером 17 ноября в районе Театральной площади.Провал достиг примерно двух метров в диаметре и одного метра в глубину. Место происшествия огородили сигнальной лентой, а работы по устранению провала начали утром следующего дня.Позже выяснилось что асфальт просел сразу в двух местах — оба рядом с канализационными люками.Рабочие уже на месте. Они оградили территорию специальными конструкциями и подогнали спецтехнику.