В Ростове в Железнодорожном районе запланированы выжигания сухой растительности

Администрация Ростова-на-Дону предупреждает о проведении контролируемых выжеганиях засохшей травы в Железнодорожном районе.

Мероприятие намечено на 19 ноября в 11 утра. Работы будут проводиться по адресу: 2-я Луговая, 2г (около торгового центра «Мегамаг»). Кроме того, запланировано выжигание сухой травы 20, 21, 24 и 25 ноября в районе Кумженской, 1ж (недалеко от Кумженской рощи).

Власти обращаются к жителям с просьбой сохранять спокойствие при обнаружении огня или дыма. На месте будут дежурить специалисты с необходимым оборудованием. Данные меры осуществляются с целью предотвращения несанкционированных пожаров в городской черте.
Фото: Соцсети
