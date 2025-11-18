В Ростове заменили плитку на смотровой площадке на улице Седова

Фото: Александр Скрябин; Администрация Кировского района

В Ростове навели порядок на многострадальной смотровой площадке на улице Седова. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин в своих социальных сетях 18 ноября.Длительное время местные жители были обеспокоены состоянием этого туристического места в сквере имени Седова. Горожане обращали внимание на разобранную плитку, отсутствие некоторых перилл, а также валяющиеся ветки под площадкой.В октябре в администрации Ростова-на-Донц сообщили, что на благоустройство сквера в 2025 году не было выделено финансов. Но все же это место пообещали привести в порядок до конца текущего года.В итоге благодаря внебюджетным средствам на смотровой площадке произошла замена плитки. Теперь все ямы в тротуаре устранены.В администрации Кировского района зафиксировали рост числа проявления вандализма. Ростовчан просят бережно относится к инфраструктуре и объектам благоустройства.