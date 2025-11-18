Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области ищут без вести пропавшую 91-летнюю пенсионерку. Анна Громова (Солодуха) пропала 18 ноября.Пожилая женщина живет в Белой Калитве. В тот день бабушка вышла из дома в неизвестном направлении. Когда к вечеру она не вернулась домой, родные забеспокоились. К поиску пропавшей подключились волонтеры.Анна Васильевна имеет рост 160 сантиметров. У нее нормальное телосложение и седые волосы.Известно, что в день пропажи пенсионерка взяла с собой зеленый рюкзак, а также палки для скандинавской ходьбы.Если вы что-то знаете о местонахождении Анны Васильевны, просьба сообщить об этом по номеру телефона 8 800 700-54-52 или 112.