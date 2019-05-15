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После матча с «Динамо» ФК «Ростов» получил штраф

После матча с «Динамо» ФК «Ростов» получил штраф
Футбольный клуб «Ростов» получил штраф после матча с «Динамо Москва». Такое решение было принято 16 мая на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Администрация «жёлто-синих» должна будет выплатить 60 тысяч рублей. Такое наказание клуб понёс за то, что его болельщики скандировали нецензурную лексику.

Отметим, что фанаты «Динамо» не уступили ростовчанам. Москвичи получили штраф в размере 100 тысяч рублей. Причина та же, что и у «Ростова».

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