После матча с «Динамо» ФК «Ростов» получил штраф



Футбольный клуб «Ростов» получил штраф после матча с «Динамо Москва». Такое решение было принято 16 мая на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.



Администрация «жёлто-синих» должна будет выплатить 60 тысяч рублей. Такое наказание клуб понёс за то, что его болельщики скандировали нецензурную лексику.



Отметим, что фанаты «Динамо» не уступили ростовчанам. Москвичи получили штраф в размере 100 тысяч рублей. Причина та же, что и у «Ростова».