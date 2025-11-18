В Донском регионе 18 ноября объявили беспилотную опасность
В Донском регионе 18 ноября объявили беспилотную опасность. Уведомление от РСЧС жители получили примерно в 21:30.
Людям поступили рекомендации зайти в помещения и отойти подальше от окон.
На торги за 261,6 млн рублей выставили элеватор в заречной промзоне Ростова-на-Дону
Батайчанка, раненная собственным братом, третьи сутки остаётся в реанимации
В Ростове заменили плитку на смотровой площадке на улице Седова
В Ростове в Железнодорожном районе запланированы выжигания сухой растительности
В Ростове с 20 ноября начнут разбирать понтонный мост на Зеленый остров
В Ростовской области ведутся поиски пропавшей 61-летней женщины
В Ростовской области двое парней жестоко избили пару пенсионеров
В Ростове приступили к ликвидации крупного провала около парка Революции
К поиску пропасшего 16-летнего подростка в Ростове подключились водолазы
В центре Ростова на продажу за 57 миллионов выставили особняк Врангеля
В ноябре в Ростове побит температурный рекорд 78-летней давности
Несколько районов Ростова остались без водоснабжения из-за коммунальных аварий
В донской столице проводят активную работу по профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи
Проект реставрации «Дома Пиниотели» прошел повторную госэкспертизу
Жители Суворовского в Ростове сидят без воды почти сутки из-за сбоев в работе автоматики на ВНС
В центре города Шахты пара занялась любовными утехами прилюдно
Почти за миллион на Дону продают право аренды территории аэродрома «Центрального»
Огромного сома ростом с человека вновь поймал рыбак из Ростовской области
В Ростовской области с ноября будут штрафовать водителей без полиса ОСАГО