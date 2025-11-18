На торги за 261,6 млн рублей выставили элеватор в заречной промзоне Ростова-на-Дону

Фото: Гугл Карты

На аукцион выставлен элеватор, расположенный в промышленной зоне за рекой в Ростове-на-Дону, стоимостью 261,6 миллиона рублей. Информация о предстоящих торгах опубликована на портале «Банкрот.Федресурс».Предметом торгов является имущество компании ООО «Южный центр агрогрупп», занимавшейся экспортом и находящейся в процессе банкротства. Элеватор в промышленной зоне заречной части Ростова и офисные помещения, расположенные в Батайске, будут реализованы посредством отдельных лотов.Элеватор находится в Ростове-на-Дону, его местоположение ограничено улицами 1-й и 2-й Луговой. Начальная стоимость лота составляет 261,6 миллиона рублей. Отдельным предложением на аукционе представлен офис в Батайске, расположенный на пересечении улиц Максима Горького и Куйбышева. Офисное помещение планируется реализовать за 8,9 миллиона рублей.Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 декабря. Результаты торгов будут объявлены через три дня после завершения приема заявок.Следует отметить, что компания «Южный центр агрогрупп» повторно проходит процедуру признания финансовой несостоятельности. В 2023 году уже предпринималась попытка продать элеватор.Тогда, благодаря погашению долгов в размере 238 миллионов рублей ростовской компанией «Вектор», также специализирующейся на экспорте зерна, судебное разбирательство было прекращено, а проведение торгов было отменено.