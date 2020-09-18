ФК «Ростов» присудили техническую победу над «Ротором» со счетом 0:3

РФС засчитал техническое поражение «Ротору» в матче с «Ростовом». Из-за отменены матча донскому клубу присудили победу над волгоградцами со счетом 0:3.Напомним, накануне игры 11 футболистов «Ротора» заразились коронавирусом. В связи с этим матч решили отменить. Позже было принято решение присудить команде техническое поражение.Ранее встреча у игроков «Ротора» не состоялась и с ФК «Краснодар». Волгоградцам также засчитали проигрыш - 0:3.Из-за двух несостоявшихся матчей команда Александра Хацкевича скатывается все ниже в турнирной таблице. Сейчас «Ротор» находится на последнем, 16-м, месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе футбольного клуба - всего 2 набранных очка.Подобная участь ждала и донской клуб. Летом шестеро ростовчан заболели коронавирусом, поэтому в матче против ФК «Сочи» выступили ребята из «молодежки» «Ростова». Несмотря на то, что игра закончилась со счетом 10:0 в пользу сочинцев, молодые ребята из «Ростова» стали настоящими звездами, потому что не побоялись выйти на поле против опытных футболистов.