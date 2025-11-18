Фото: соцсети

В Ростове с 20 ноября начнут разбирать понтонный мост на Зеленый остров. Об этом сообщили в городской администрации.Мост расположен в створе улицы 29-я Линия и является разборной конструкцией, позволяющей добраться до популярного места для прогулок и отдыха. Ежегодно перед зимой его демонтируют.Мост возвращают весной, обычно во второй половине апреля.В городской администрации ранее рассматривали возможность строительства постоянного моста, но гоэкспертиза проект отклонила.