После матча с «Ростовом» московскому клубу «Спартак» не удалось оспорить решение арбитра

Фото: ФК Спартак

18 октября в Москве состоялся футбольный матч между «Спартаком» и «Ростовом», который проходил в рамках Российской Премьер-Лиги.В середине первого тайма произошел инцидент: футболист «Спартака» Александр Джикия схватил руками игрока «Ростова» Егора Голенкова и повалил его на газон, за что был дисквалифицирован. Это привело к тому, что «Спартак» остался в меньшинстве. Несмотря на это, ростовчане смогли забить гол во втором тайме, но москвичи быстро отыгрались.Матч завершился ничьей со счетом 1:1. После игры «Спартак» выразил несогласие с решением арбитра и обратился в экспертно-судейскую комиссию по поводу удаления Джикии.Артур Григорьянц, представитель КДК РФС, заявил, что удаление защитника будет оставлено в силе.«Он был удален за лишение явной возможности забить гол, что является автоматической дисквалификацией», — отметил Григорьянц в интервью «СЭ».