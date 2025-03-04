После матча с «Ростовом» футбольный клуб «Динамо» обратился в ЭКС

Фото: ФК Ростов

После матча с «Ростовом», который состоялся 2 марта в Ростове-на-Дону, ФК «Динамо» обратился в экспертно-судейскую комиссию. Причиной обращения стало решение арбитра не назначать пенальти.В ходе первого тайма футболист «Ростова» Максим Осипенко, находясь в своей штрафной площади, руками задержал и повалил на газон игрока «Динамо» Константина Тюкавина. Однако судья не учел этот эпизод и не назначил штрафной удар в ворота «Ростова».Руководство «Динамо» не согласилось с таким решением и планирует обжаловать его. Об этом сообщает «СЭ».Напомним, что 19-й тур РПЛ завершился со счетом 1:1 и ознаменовался травмами игроков двух команд.