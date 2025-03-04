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После матча с «Ростовом» футбольный клуб «Динамо» обратился в ЭКС

После матча с «Ростовом» футбольный клуб «Динамо» обратился в ЭКС
После матча с «Ростовом», который состоялся 2 марта в Ростове-на-Дону, ФК «Динамо» обратился в экспертно-судейскую комиссию. Причиной обращения стало решение арбитра не назначать пенальти.

В ходе первого тайма футболист «Ростова» Максим Осипенко, находясь в своей штрафной площади, руками задержал и повалил на газон игрока «Динамо» Константина Тюкавина. Однако судья не учел этот эпизод и не назначил штрафной удар в ворота «Ростова».

Руководство «Динамо» не согласилось с таким решением и планирует обжаловать его. Об этом сообщает «СЭ».

Напомним, что 19-й тур РПЛ завершился со счетом 1:1 и ознаменовался травмами игроков двух команд.
Фото: ФК Ростов
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