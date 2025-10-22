В Ростове-на-Дону за 2,5 млн на аукцион выставили трансформаторную подстанцию.

Фото: минимущества Ростовской области

В Ростове-на-Дону выставлена на торги трансформаторная подстанция, начальная цена которой составляет 2,5 миллиона рублей. Объявление о проведении аукциона размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.С аукциона за ту же сумму в 2,5 миллиона рублей будет продана трансформаторная подстанция под номером 75, находящаяся на улице Донской.Объект недвижимости площадью 44,3 квадратных метра рассматривается как перспективное приобретение или база для реализации нового коммерческого проекта. Важно отметить, что на лот наложены ограничения в виде договора с "Донэнерго".Следует также учитывать, что подстанция реализуется без установленного в ней оборудования. Сами устройства принадлежат компании "Донэнерго".Прием заявок от желающих принять участие в аукционе продлится до 10 ноября. Результаты торгов будут объявлены через четыре дня после завершения этапа приема заявок.