В Ростове возле заброшенного дома на Мечникова усилят охрану

В Ростове возле заброшенного дома на Мечникова, 53 усилят охрану. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.Напомним, что трехэтажное здание признали аварийным еще 11 лет назад. Жильцов расселили, но сам дом так и не снесли. В нем часто проходят пожары, поскольку там селятся асоциальные личности и поджигают там костры для согрева. Как ранее сообщали в администрации редакции DonDay, снос был запланирован на конец лета 2025 года. Но этого не произошло.В последний раз постройка горела дважды за сутки. Глава города решил принять меры безопасности, так как рядом находятся жилые дома, горящая заброшка является потенциальной угрозой для рядом живущих людей.Доступ внутрь здания закроют в ближайшее время. Также усилят патрулирование.Причиной задержки сноса является разработка проектно-сметной документации.