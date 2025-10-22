Председатель гордумы Ростова поддержала идею запрета электросамокатов

Фото: Гордума Ростова

Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева поддержала идею запрета электросамокатов. Об этом она заявила 22 октября на встрече с представителями местных СМИ.- А что касается электросамокатов, я против. Не раз лично видела, как они на большой скорости несутся, не соблюдают правила дорожного движения и сбивают прохожих. Это совершенно неприемлемо и опасно для жизней людей, - отметила председатель гордумы Ростова.Отметим, что решение о запрете самокатов еще не приняли. Оно требует общего подхода со всех сторон, включая законодательные инициативы, образовательные программы и активное участие населения.Тема электросамокатов давно является большой проблемой для ростовчан. Несмотря на доступность транспорта и удобство, в городе часто происходят аварии с участием СИМ.С начала 2025 года в Ростовской области зафиксировано 40 происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) — это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.Для регулирования ситуации в Ростове выделено 33 зоны с запретом движения электросамокатов, 30 мест с ограничением скорости и 9 территорий, где запрещена парковка СИМ. Также были введены новые правила, чтобы предотвратить хаотичное расположение самокатов на улицах центра города. Несмотря на эти меры, ситуация лучше не становится. Нужен либо конкретный закон, либо более жесткие ограничения.