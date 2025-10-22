Ростовчанам рассказали о существенном росте социальных пособий и выплат в 2026 году

Фото: Donday

В Ростовской области жителей проинформировали о существенном росте социальных пособий и выплат, запланированном на 2026 год. Данный вопрос был рассмотрен в рамках заседания Государственной Думы РФ.Министр финансов РФ Антон Силуанов подтвердил, что в финансовом плане государства предусмотрены ресурсы для обеспечения повышения всех социальных обязательств. Оклады работников бюджетной сферы, входящих в «указные категории», будут повышены пропорционально прогнозируемому увеличению средней заработной платы, которое в следующем году, предположительно, составит 7,6%.Кроме того, возрастут выплаты ветеранам, людям с инвалидностью и средства материнского капитала. Данные виды поддержки будут проиндексированы с учетом инфляции за текущий 2025 год, уровень которой оценивается в 6,8%.С начала 2026 года страховые пенсии для пенсионеров, не осуществляющих трудовую деятельность, вырастут на 7,6%. Это увеличение объединит в себе индексацию, учитывающую как уровень инфляции, так и ожидаемый прирост заработных плат в 2026 году. По словам министра Силуанова, дальнейшее увеличение пенсий запланировано на 1 февраля и 1 апреля последующих лет, а средний размер пенсионного обеспечения по старости к концу 2026 года достигнет 27 117 рублей.Следует подчеркнуть, что прожиточный минимум в 2026 году станет больше на 1,2 тысячи рублей, что, как следствие, позволит увеличить размеры пособий и социальной помощи, рассчитываемых на основе этого показателя.