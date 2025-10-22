Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Легковушка вылетела в кювет на Северном обходе Ростова-на-Дону

Легковушка вылетела в кювет на Северном обходе Ростова-на-Дону

Недалеко от Ростова-на-Дону, в зоне Северного обхода, зарегистрирован случай съезда легкового автомобиля с дороги. Об этом сообщили представители службы спасения Аксайского района.

Инцидент произошел днем 22 октября на шестнадцатом километре автотрассы «Северный обход». По предварительным данным, водитель автомобиля марки «ВАЗ 21103» по не установленным пока обстоятельствам не справился с управлением. Это привело к неуправляемому движению машины и ее выезду за пределы проезжей части.

Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу в Ростове.

В данный момент проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.

В результате ДТП на данном участке дороги образовалась пробка длиной шесть километров. Водителям рекомендуется воспользоваться другими маршрутами.
Фото: МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.