Легковушка вылетела в кювет на Северном обходе Ростова-на-Дону

Фото: МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.

Недалеко от Ростова-на-Дону, в зоне Северного обхода, зарегистрирован случай съезда легкового автомобиля с дороги. Об этом сообщили представители службы спасения Аксайского района.Инцидент произошел днем 22 октября на шестнадцатом километре автотрассы «Северный обход». По предварительным данным, водитель автомобиля марки «ВАЗ 21103» по не установленным пока обстоятельствам не справился с управлением. Это привело к неуправляемому движению машины и ее выезду за пределы проезжей части.Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу в Ростове.В данный момент проводится расследование всех обстоятельств произошедшего.В результате ДТП на данном участке дороги образовалась пробка длиной шесть километров. Водителям рекомендуется воспользоваться другими маршрутами.