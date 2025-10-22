Росприроднадзор и ростовская топливная компания судятся из-за 150 тысяч штрафа

Фото: Donday

Росприроднадзор планирует добиться взыскания 150 тысяч рублей с ростовской топливной компании. Информация об этом заявлении содержится в материалах, представленных в Арбитражный суд Ростовской области.В основе судебного разбирательства лежит административное взыскание, назначенное за разработку недр без соответствующего разрешения или с нарушением условий, прописанных в лицензии.В начале текущего месяца, а именно - в октябре 2025 года, ООО «ДИРЕКТ» получило постановление от Росприроднадзора о привлечении к административной ответственности по вышеуказанной статье. В материалах дела детали действий компании, приведших к этому постановлению, не приводятся. Тем не менее, ведомство хочет взыскать с этой организации, специализирующейся на торговле топливом, рудой и металлами, обозначенную сумму в размере 150 тысяч рублей.Компания не согласилась с вынесенным решением экологического ведомства и обратилась с иском в Арбитражный суд Ростовской области. Суд принял иск к производству и назначил дату судебного заседания на 18 ноября.