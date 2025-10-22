В Новочеркасске мужчине сломали челюсть в уличном конфликте

Фото: Станислав М.

В Новочеркасске мужчина заступился за жену и попал в больницу с травмами. Об этом сообщает Donday.Вечером 4 октября супруги Станислав и Анжелика зашли в магазинчик своего района, микрорайона Хотунок. Тогда к Анжелике пристал пьяный сосед.— Он начал трогать, лапать мою жену. Начался конфликт и небольшая драка. Но тогда мы вроде все решили и разошлись, — прокомментировал Станислав.Как оказалось, разойтись миром не удалось. Сосед успокоился лишь на время, а после неожиданно начал звонить супругам и требовать их выйти из дома на Седова, 20, куда они пришли в гости.Уже во дворе стала понятна причина его новой смелости.— Он кого-то вызвал на подмогу. Мы вышли, а там уже толпа стояла. Подъехала машина, из которой вышло несколько человек. Что делать? Убегать не будешь. Я пошел разговаривать с соседом, и вроде получалось уладить конфликт. А потом я увидел, что одна женщина напала на мою жену, — вспоминает Станислав. — Анжелику повалили на землю и били. Конечно, я вмешался, начал поднимать супругу, и тогда меня ударил по голове сожитель нападавшей женщины. С того момента я ничего не помню.Очнулся мужчина уже в больнице. Очевидцы объяснили ему, что от удара он потерял сознание, а потом какое-то время ему продолжали наносить побои. Как только агрессоры разошлись, Анжелика постаралась вернуть супруга в сознание.— Говорят, меня привели в чувство, но я этого не помню. Смутно только, что тошнило, а челюсть висела, — рассказал Станислав. — Мне вызвали «Скорую».Врачи провели мужчине срочную операцию. Из-за тяжелой травмы ноги (кости четырех фаланг на пальцах были раздроблены), ему пришлось вставить металлические спицы в стопу. Кроме того у Станислава два перелома челюсти и черепно-мозговая травма.Как только мужчина смог дать показания, он написал заявление. Однако на календаре 22 октября, Станислав ходит на костылях, не может работать и проходит реабилитацию, а расследование никуда не двигается.— Почему полиция бездействует? Все факты налицо, столько свидетелей, — настаивает Станислав. — Я им говорил, что знаю, кто это сделал вплоть до адреса. Еще и камеры висят на доме напротив. Обращался к хозяину дома, мне он записи не дал. Нужно, чтобы полиция их запросила, а они этого не делают.Из-за вопросов к работе правоохранительных органов супруги даже подали жалобу в прокуратуру, но рассмотреть ее обещают не раньше ноября.— Главное, это все можно было решить даже на следующий день. А уже почти месяц прошел, и тишина, — объяснил мужчина.При этом супруги не намерены опускать руки и будут добиваться ответственности для виновников до конца.