Спил деревьев на Береговой взволновало ростовчан

В Ростове-на-Дону утром 22 октября на улице Береговой, 22 местные жители стали свидетелями спила высоких деревьев. Такая ситуация вызвала у жителей возмущения, поскольку многие полагали, что снос здоровых растений был совершен ради определенных целей.

Однако, как выяснила редакция DonDay, территория, где находились зеленые насаждения, является муниципальной. Представители Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства пояснили, что растения являются аварийными уже длительное время.

В случае несвоевременного спила стволы могли рухнуть прямо на оживленную улицу и проезжую часть. Поэтому представителями администрации было принято решение спилить аварийные деревья. Всего было снесено три вяза, четвертому проводилась обрезка.

Как уточнили в учреждении, место без озеленения не останется.
Фото: Дондей
