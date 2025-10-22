Фото: Правительство РО

В вузы Ростовской области в 2026 году будет поступить сложнее. По данным Министерства науки РФ, проходной балл увеличился по ряду предметов.В этом году изменились минимальные баллы по трем предметам: физике, обществознанию и информатике. Теперь для успешной сдачи физики нужно набрать минимум 41 балл, обществознания — 45, а информатики — 46.Кроме того, по большинству предметов установлен порог в 40 баллов. Это касается русского языка, профильной математики, истории, иностранного языка, литературы, биологии, географии и химии.Из-за таких изменений у выпускников возникнут сложности с поступлением в донские высшие образовательные учреждения.