Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В вузы Ростовской области в 2026 году будет поступить сложнее

В вузы Ростовской области в 2026 году будет поступить сложнее
В вузы Ростовской области в 2026 году будет поступить сложнее. По данным Министерства науки РФ, проходной балл увеличился по ряду предметов.

В этом году изменились минимальные баллы по трем предметам: физике, обществознанию и информатике. Теперь для успешной сдачи физики нужно набрать минимум 41 балл, обществознания — 45, а информатики — 46.

Кроме того, по большинству предметов установлен порог в 40 баллов. Это касается русского языка, профильной математики, истории, иностранного языка, литературы, биологии, географии и химии.

Из-за таких изменений у выпускников возникнут сложности с поступлением в донские высшие образовательные учреждения.
Фото: Правительство РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.