В Ростове ограничат движение транспорта из-за ремонта моста
В Ростове из-за ремонта моста ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.
Ремонтные работы проведут на мосту через реку Темерник на улице Армянской. Кроме того, работы проведут на мосту по улице Неклиновской через ручей». Движение для водителей ограничат на мосту в створе улицы Армянской и в створе проспекта Королева. Меры введут с 9 по 20 ноября.
Водителям в этот период следует искать объездные пути.