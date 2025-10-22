В Ростове ограничат движение транспорта из-за ремонта моста

Фото: Rostov.ru

В Ростове из-за ремонта моста ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.Ремонтные работы проведут на мосту через реку Темерник на улице Армянской. Кроме того, работы проведут на мосту по улице Неклиновской через ручей». Движение для водителей ограничат на мосту в створе улицы Армянской и в створе проспекта Королева. Меры введут с 9 по 20 ноября.Водителям в этот период следует искать объездные пути.