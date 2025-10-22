В Ростове грибник обнаружил редчайший гриб из Красной книги

Фото: Ростов.ру

Житель Ростова нашел редкий гриб, занесенный в Красную книгу. Об этом он рассказал в соцсетях 21 октября.Мужчина шел на работу и заметил необычный гриб на газоне возле дороги на Еременко. Гриб рос под белым тополем.Гриб, который нашел мужчина, называется Лейкоагарикус Виханского. Это редкий вид из семейства шампиньоновых, включенный в Красную книгу некоторых регионов России.Этот гриб также известен как «Королевский шампиньон». У него приятный ореховый аромат. Его можно пожарить с луком и майонезом. Однако большинство людей не рискуют его есть, так как многие виды этих грибов еще не изучены. Из-за их редкости или сложности в определении их обычно не собирают.