Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил велосипедиста на трассе в Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области правоохранительные органы разыскивают водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода. Дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели человека, случилось вечером 21 октября в Тацинском районе.Полиция призывает граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах произошедшего, оказать содействие следствию и сообщить имеющиеся сведения по телефону: 8-999-471-16-89.Согласно предварительным данным, на трассе Константиновск — Тацинская водитель грузового автомобиля «МАЗ», тоже 65-летний, сбил 65-летнего мужчину, находившегося на проезжей части в лежачем положении. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пешехода, ровесника водителя и предполагаемой жертвы. Подчеркивается, что рядом с местом гибели мужчины, у обочины, был обнаружен велосипед со следами повреждений.Как заявили представители региональной Госавтоинспекции, судя по характеру повреждений велосипеда, можно сделать вывод о том, что он мог быть сбит транспортным средством, которое, предположительно, покинуло место ДТП до прибытия полиции.