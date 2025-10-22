Фото: ФК Ростов

Футбольному клубу «Ростов» прогнозируют победу в матче Кубка России с «Пари НН». Футбольная игра состоится 22 октября в 20:00 на домашней арене.По данным экспертов, ростовчане сейчас находятся на подъеме, поражения они пока обходят стороной. Чего нельзя сказать про «Пари НН». Если говорить об РПЛ, то там нижегородцы потерпели 10 неудач в 12 поединках.В последнее время даже сильнейшим командам российского футбола стало сложно преодолеть оборону "Ростова". Например, в двух последних домашних матчах подопечные Альбы не позволили забить ЦСКА и "Краснодару". Поэтому маловероятно, что нижегородцы забьют "Ростову".Эксперты: донской клуб обыграет «Пари НН» со счетом 2:0.