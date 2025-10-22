Футбольному клубу «Ростов» прогнозируют победу в матче Кубка России с «Пари НН»
Футбольному клубу «Ростов» прогнозируют победу в матче Кубка России с «Пари НН». Футбольная игра состоится 22 октября в 20:00 на домашней арене.
По данным экспертов, ростовчане сейчас находятся на подъеме, поражения они пока обходят стороной. Чего нельзя сказать про «Пари НН». Если говорить об РПЛ, то там нижегородцы потерпели 10 неудач в 12 поединках.
В последнее время даже сильнейшим командам российского футбола стало сложно преодолеть оборону "Ростова". Например, в двух последних домашних матчах подопечные Альбы не позволили забить ЦСКА и "Краснодару". Поэтому маловероятно, что нижегородцы забьют "Ростову".
Эксперты: донской клуб обыграет «Пари НН» со счетом 2:0.