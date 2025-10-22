Фото: нейросеть

В Ростовской области увеличилось число работодателей, готовых нанимать пенсионеров. Об этом сообщили аналитики «Авито Подработки».По данным за третий квартал 2024 года, количество вакансий для пенсионеров выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприниматели предпочитают предлагать пожилым людям частичную занятость с достойной оплатой труда. В среднем пенсионеры могут рассчитывать на 63 тысячи рублей в месяц, хотя это значение варьируется.Особенно востребованы пенсионеры на позиции водителей такси. Количество таких объявлений увеличилось на 80%. Водители такси могут зарабатывать более 80 тысяч рублей в месяц.Эксперты считают, что компании такси нанимают пенсионеров из-за нехватки водителей. Проблемы со связью, ужесточение требований к водителям и другие факторы привели к дефициту кадров. Для пенсионеров такая работа может быть выгодной, особенно если у них есть свой автомобиль. Однако это может быть опасно для общества. Пожилые люди часто чувствуют себя плохо, и тяжелая работа водителем может ухудшить их здоровье, что, в свою очередь, может повлиять на безопасность на дорогах.