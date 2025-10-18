Новости
ФК "Ростов" сыграл матч вничью со "Спартаком"

Футбольный клуб "Ростов" и "Спартак" завершили игру вничью. Матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги прошёл Москве 18 октября.

С первых минут первого тайма "Спартак" активно захватил инициативу. Однако, удача улыбнулась "Ростову". Уже на 10-й минуте игрок "Спартака", Срджан Бабич, получил травму.

Спортсмен был вынужден покинуть поле из-за повреждения колена. Позднее, в середине первой половины матча, Александр Джикия совершил нарушение против Егора Голенкова, свалив его на газон. За это нарушение игрок "Спартака" получил дисквалификацию, оставив свою команду в меньшинстве.

Во втором тайме "Ростов" воспользовался численным преимуществом и открыл счёт. Гол на счету Тимура Сулейманова. Тем не менее, под занавес матча "Спартаку" удалось сравнять счет. На 85-й минуте Эсекиэль Барко отправил мяч в ворота ростовского клуба.

Финальный счёт матча - 1:1.
Фото: ФК Спартак
