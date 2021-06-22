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Полузащитника «Ростова» Александра Саплинова арендовал ФК «Уфа»

Полузащитника «Ростова» Александра Саплинова арендовал ФК «Уфа»
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Александр Саплинов перешел в «Уфу». Об этом «желто-синие» сообщили 24 июня.

23-летний спортсмен будет выступать за башкирскую команду на правах аренды с возможностью выкупа. По данным портала Transfermarkt, стоимость Саплинова составляет 500 тысяч евро (43 миллиона рублей).

В состав «Ростова» Александр вошел в июне 2019 года. «Желто-синие» выкупили Саплинова за 85 тысяч евро (семь миллионов рублей).

Однако за донскую команду футболист выступал не все время. В 2020 году первую половину сезона он провел в волгоградском «Роторе». За остальной период в минувшем сезоне-2020-21 Салинов провел шесть матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Теги: ФК Ростов

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