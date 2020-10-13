Состав ФК «Ростов» покинули два игрока

Два игрока футбольного клуба «Ростов» ушли из команды. Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих» 15 октября.Донская команда достигла трансферного соглашения с «Зенитом» на счет перехода защитника Дмитрия Чистякова. Теперь 26-летний бэк будет играть за петербургский клуб, с возможностью выкупа игрока.В состав «Ростова» Чистяков перешел летом 2019 года, после чего провел 25 матчей и принес команде только одно очко. Серьезная травма ноги вынудила футболиста в течении двух месяцев не выходить на поле. Он вернулся к игрокам в сентябре, однако ему не хватило этого времени чтобы как-то себя проявить.Полузащитник Алексей Ионов также покинул «желто-синих». 31-летний хавбэк будет играть за «Краснодар». В донскую команду он перешел летом 2017 года. Всего футболист провел 87 матчей, где забил 18 голов и сделал 10 голевых передач.