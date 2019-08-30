Полузащитник «Ростова» Зуев перейдёт в «Рубин» на правах аренды



ФК «Рубин» может арендовать полузащитника «Ростова» Александра Зуева. Такую информацию сообщает «Спорт-Экспресс».



Отмечается, что 23-летний хавбек недоволен небольшим количеством игровых минут в составе «жёлто-синих». За семь матчей он провёл на поле всего 184 минуты. В связи с этим он хочет перейти в другой клуб. За семь игр он забил один гол и сделал одну голевую передачу. Рыночная стоимость игрока составляет два миллиона евро.



Ранее Александр Зуев выступал за «Крылья Советов» и «Спартак». Заниматься футболом он начал в Казахстане, затем, после переезда в Россию, с 2009 года стал заниматься в «Чертаново». В составе клуба в 2012 году стал чемпионом России по футболу среди спортивных школ и клубов. В 2013 году подписал контракт со «Спартаком». На постоянной основе играл в «Ростове» с мая 2018-го.