Полузащитник Иван Комаров признан лучшим игроком матча «Ростов» — «Пари НН»

Фото: ФК Ростов

Иван Комаров, играющий на позиции полузащитника, стал лучшим игроком матча между командами «Ростов» и «Пари НН». Матч состоялся в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата России.В семнадцатом туре Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист продемонстрировал впечатляющую игру. И второй месяц подряд он становится лучшим игроком.30 ноября команда «Ростов» показала отличную игру и выиграла у клуба из Нижнего Новгорода со счётом 4:0. Забитые мячи в ворота соперников на счету полузащитника Родриго Саравии, Максима Осипенко, который оформил дубль, и нападающего Николая Комличенко, который забил последний гол в игре.По итогам игры «Ростов» поднялся с 8-й на 7-ю строчку турнирной таблицы. Отметим, что буквально месяц назад «желто-синие» располагались на 9-м месте.