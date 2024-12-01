Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Полузащитник Иван Комаров признан лучшим игроком матча «Ростов» — «Пари НН»

Полузащитник Иван Комаров признан лучшим игроком матча «Ростов» — «Пари НН»
Иван Комаров, играющий на позиции полузащитника, стал лучшим игроком матча между командами «Ростов» и «Пари НН». Матч состоялся в Ростове-на-Дону в рамках чемпионата России.

В семнадцатом туре Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист продемонстрировал впечатляющую игру. И второй месяц подряд он становится лучшим игроком.

30 ноября команда «Ростов» показала отличную игру и выиграла у клуба из Нижнего Новгорода со счётом 4:0. Забитые мячи в ворота соперников на счету полузащитника Родриго Саравии, Максима Осипенко, который оформил дубль, и нападающего Николая Комличенко, который забил последний гол в игре.

По итогам игры «Ростов» поднялся с 8-й на 7-ю строчку турнирной таблицы. Отметим, что буквально месяц назад «желто-синие» располагались на 9-м месте.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.