Футболист «Ростова» Иван Комаров стал одним из лучших игроков по итогам 19-го тура РПЛ

Фото: ФК Ростов

Футболист «Ростова» Иван Комаров стал одним из лучших игроков по итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщается в пресс-службе чемпионата.Молодой игрок ростовского клуба продемонстрировал высокий уровень игры в матче против московского «Динамо». Его индекс составил 12,7, что позволило ему занять второе место в топ-5 лучших игроков. В список также вошли игроки «Локомотива», «Пари НН», «Химок» и ЦСКА.Встреча между командами «Ростов» и «Динамо» прошла 2 марта и завершилась вничью — 1:1. Несмотря на итоговый счёт, специалисты отмечают, что игроки «Ростова» продемонстрировали более стабильную игру, чем их коллеги из «Динамо» после зимних тренировочных сборов.