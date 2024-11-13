Два игрока «Ростова» вошли в список лучших молодых игроков 15-го тура РПЛ

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Два игрока «Ростова» показали отличные результаты в 15-м туре РПЛ, войдя в пятёрку лучших молодых футболистов. Соответствующий индекс опубликовали в соцсетях Российской Премьер-Лиги.Защитник Андрей Лангович и полузащитник Иван Комаров продемонстрировали высокий уровень игры в матче с «Химками». Их вклад в успех команды был одним из лучших среди молодых игроков.По итогам 15-го тура игрок «Локомотива» Алексей Батраков занял первое место в рейтинге молодых футболистов, внёсших наибольший вклад в результат своей команды. На втором месте оказался Иван Комаров из футбольного клуба «Ростов». Третью строчку занял Матвей Лукин из ЦСКА. «Желто-синий» Андрей Лангович расположился на предпоследнем месте в рейтинге. Завершает список защитник «Рубина» Илья Рожков.В матче с «Химками» Иван Комаров забил два гола, что помогло «Ростову» одержать победу и занять восьмое место в турнирной таблице РПЛ.