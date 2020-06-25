Павел Мамаев забил первый гол в матче «Ростов» - «Арсенал»

С первых минут стало ясно, что матч «Ростов» - «Арсенал» будет зрелищным. Не успели футболисты выйти на поле, как цифры на табло уже поменялись в пользу «жёлто-синих». Игра проходит в донской столице 27 июня.Счёт открыл футболист команды хозяев Павел Мамаев. На 35-й секунде он после своего же удара добил матч и отправил его точно в ворота гостей.«Ростов» пока владеет преимуществом, штурмуя половину поля соперника. Спортсмены явно набрались сил после вынужденного карантина, а также после скандального матча с «Сочи», в котором сыграл молодёжный состав «жёлто-синих».