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Павел Мамаев забил первый гол в матче «Ростов» - «Арсенал»

Павел Мамаев забил первый гол в матче «Ростов» - «Арсенал»
С первых минут стало ясно, что матч «Ростов» - «Арсенал» будет зрелищным. Не успели футболисты выйти на поле, как цифры на табло уже поменялись в пользу «жёлто-синих». Игра проходит в донской столице 27 июня.

Счёт открыл футболист команды хозяев Павел Мамаев. На 35-й секунде он после своего же удара добил матч и отправил его точно в ворота гостей.

«Ростов» пока владеет преимуществом, штурмуя половину поля соперника. Спортсмены явно набрались сил после вынужденного карантина, а также после скандального матча с «Сочи», в котором сыграл молодёжный состав «жёлто-синих».

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